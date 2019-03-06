البطريركية الكلدانية تمنح سعد سلوم جائزة العمل الأدبي لعام 2018

2019/03/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت البطريركية الكلدانية جائزتها لعام 2018 دعما لصناع السلام والحوار بين الأديان وتعزيز العيش المشترك بين مكونات المجتمع العراقي.وقد جاءالاعلان عن جوائز البطريركية الكلدانية لعام 2018 يوم الاثنين المصادف ٤ آذار بمناسبة بدء الصوم الكبير .وقد أفادت اللجنة المشرفة على الجائزة ل” إيزيدي 24″ والمتكونة من المطران د.يوسف توما والمطران د.باسيليوس يلدو و […]

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