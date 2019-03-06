الأمن البرلمانية تعلق على زيادة العمل الاستخباراتي الاسرائيلي في العراق

2019/03/06 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، على انباء زيادة العمل الاستخباراتي الاسرائيلي في العراق، خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة النبأ للأخبار، ان "ما ذكر في وسائل الاعلام عن زيادة العمل الاستخباراتي الاسرائيلي في العراق، ليس بالضرورة يكون صحيح".

واشار الى، "فهناك الكثير من الانباء هي مجرد شائعات او تسريبات غير دقيقة، خصوصا وهناك اعلام بنشر معلومات غير صحيحة لأهداف معينة".

الزيادي اكد، ان "اي المعلومة عندما تخرج الى الشارع والاعلام، هناك خبراء في جهات أمنية عليا تدرس وتحلل المعلومة، والتأكد من صحتها لغرض التعامل معها".

ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان "هذه المعلومة هي قيد الدراسة"، مشيرا الى، ان "هناك اجراءات سوف تأخذ في حال التأكد من صحتها".

تحرير: عامر الشيباني

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