امانة العاصمة تزيل 100 تجاوز على شبكة الماء الصافي بالكرادة والزعفرانية

2019/03/06 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" ملاكات قسم الماء بدائرة بلدية الكرادة اطلقت حملات عديدة خلال الموسم الحالي ازالت خلالها منافذ متجاوزة على شبكات الماء واصلاح النضوح والكسور وتقوية الشبكات بربطات اضافية بعدد من المحلات السكنية".واضاف البيان، ان" ملاكات القسم اعدت خطة ايضا لإلغاء شبكات قديمة للمحلات السكنية (913 و908 و910) بمنطقتي الجادرية وكمب سارة لوجود شبكات ماء صاف جديدة لزيادة ضغط الماء ومنع حدوث شح للمياه خلال فصل الصيف المقبل".انتهى..م.ر

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