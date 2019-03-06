تعطيل الدوام الرسمي في سامراء وبلد والدجيل الاحد المقبل

2019/03/06 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين – عراق برس- 6 آذار / مارس: اعلنت محافظة صلاح الدين ، الاربعاء،انه”تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد ، الموافق 10 من اذار الحالي في اقضية سامراء وبلد والدجيل”.

وزادت ، ان “هذا القرار جاء بمناسبة وفاة الامام علي الهادي عليه السلام والزيارة التي ستكون في تلك الاقضية”، مشيرا الى ، انه “يستثنى من العطلة الدوائر الامنية والخدمية”.انتهى اح

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