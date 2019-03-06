الصحة والبيئة تنذر انشطة مخالفة بمحافظة كربلاء المقدسة

2019/03/06 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة انذارات الى عدد من المشاريع والانشطة الصناعية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة لمخالفتها الضوابط والشروط البيئية.وقال مدير بيئة كربلاء المقدسة حامد عبيد، في حديث لوكالة نون الخبرية، أنه تم توجيه (٧) انذارات بالغلق لأنشطة مخالفة للمحددات البيئية، واضاف ان الفرق الفنية وجهت انذارات الى كراجات غسل السيارات، أقفاص تربية اسماك العائمة ومعامل تنقية الدهون وانشطة مخالفة اخرى لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة تشدد على أصحاب المعامل الصناعية والخدمية بضرورة الالتزام بتطبيق المتطلبات البيئية الواردة في التشريعات المعتمدة فضلا عن تكثيف الزيارات الميدانية للفرق الرقابية البيئية بصورة دورية من أجل تقليل نسب التلوث والمحافظة على صحة المواطن وبيئته.

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