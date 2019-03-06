2019/03/06 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب السياسي التركماني فوزي اكرم ترزي, الأربعاء, بحوار بين العرب والتركمان والكرد برعاية الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة بشأن ادارة محافظة كركوك، مبديا مخاوف العرب والتركمان عودة الاسايش والبيشمركة الى المحافظة بعد ان تم الاتفاق بين الاحزاب الكردية بشان تعيين محافظ كردي.وقال ترزي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التركمان والعرب يبديان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي تركماني يطالب بحوار ثلاثي برعاية الامم المتحدة لادارة كركوك ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي تركماني يطالب بحوار ثلاثي برعاية الامم المتحدة لادارة كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).