دخول سفن للناتو إلى مرفأ أوديسا الأوكراني

2019/03/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل التعاون العسكري بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا من خلال تبادل الخبرات والتنسيق الأمني المشترك، في وقت تشهد العلاقات الروسية الأوكرانية تدهورا هو الأشد من نوعه تاريخيا بين البلدين.

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