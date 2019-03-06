المتهم الأول في إشعال احتجاجات السودان يكشف سرا عن البشير

2019/03/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مؤسس "جيش تحرير السودان" عن سر بشأن الرئيس السوداني عمر البشير.

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