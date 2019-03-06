الإعدام لإرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة

2019/03/06 | 13:40

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بغداد – عراق برس- 6 آذار / مارس : قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على إرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة بعد جلبه لسيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى مدان اعترف بانه بعد الاتفاق مع متهمين اخرين قام بجلب انتحاري يدعى ابو دجانة من منطقة بوب الشام مع سيارة مفخخة نوع كيا حمل والتي تم تفجيرها في ساحة 55 بحي جميلة راح ضحيته العشرات من الشهداء”منوهة ، أن “الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.



انتهى اح

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