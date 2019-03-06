2019/03/06 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بعدم دستورية مادتين في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لافتة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رسم آليات استجواب المحافظين.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (6 اذار 2019)، إن “المحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تقر بعدم دستورية استجواب المحافظين في البرلمان NAS | موقع ناس الرسمي.

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