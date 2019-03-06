2019/03/06 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على إرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة بعد جلبه لسيارة مفخخة يقودها انتحاري.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (6 اذار 2019)، أن “المحكمة الجنائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام “لإرهابي” اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة NAS | موقع ناس الرسمي.

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