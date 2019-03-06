الاولمبي العراقي يغادر الى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي

2019/03/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يغادر وفد المنتخب الاولمبي، اليوم الاربعاء، الى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لتصفيات آسيا المقرر اقامتها خلال شهر آذار الجاري.

وقال المدير الاداري للمنتخب الاولمبي كريم فرحان , إن “وفد المنتخب الأولمبي بكرة القدم، سيغادر الى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم قادمة من مدينة أربيل للدخول في المعسكر التدريبي للفترة من السادس ولغاية الثامن عشر من الشهر الحالي فضلا عن مواجهة نظيره القطري ودياً”.

واوضح فرحان، أن “المعسكر يأتي ضمن استعدادات تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، التي ستجري منافساتها في إيران للمدة من 22-26 من الشهر ذاته وقد أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات تركمانستان واليمن والبلد المضيف”.

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