ائتلاف المالكي يتحدث عن

2019/03/06 | 13:46

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شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن "عدم رضا سياسي" بسبب التقارب الأخير بين تحالفي الفتح وسائرون.وكانت قيادات "الفتح" و"سائرون عقدت جملة اجتماعات، ترشحت عنه تسريبات، اشير الى عزمهما الدخول بتحالف مشترك يبدأ اولى مهماته بحل عقدة تسمية الوزراء الأمنيين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، لشفق نيوز، ان "التقارب الأخير بين تحالفي الفتح وسائرون، والحوار فيما بينهما دون اشراك القوى السياسية الاخرى هو استحواذ على الواقع".وبين جعفر أن "هناك عدم رضا على هذا (الاستحواذ) في داخل تحالف البناء من دولة القانون وغيرها، وحتى داخل تحالف الاصلاح من قبل النصر والحكمة وحتى بعض القوى الكوردية".وتركزت اجتماعات ممثلو التحالفين السياسيين الرئيسين في بغداد، "سائرون والفتح" بزعامة مقتدى الصدر وهادي العامري، بحسب المعلن لاستكمال الحكومة العراقية التي تدخل شهرها الرابع من دون أن تحسم ملف حقائبها الأربع المتبقية، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.والخلاف الرئيس بين "الفتح" و"سائرون" يتركز بشأن مرشح الأول لحقيبة الداخلية، الذي اصطدم برفض قاطع من قبل "سائرون".

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