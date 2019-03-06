الحشد يرفع 20 برميلا متفجرا و16 عبوة ناسفة شرق الأنبار

2019/03/06 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن رفع 20 برميلا متفجرا و16 عبوة ناسفة وعشرات المخلفات الحربية شرق الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، "رفعت مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 27 بالحشد الشعبي، 20 برميلا متفجرا و16 عبوة ناسفة و10 مساطر متفجرة وعشرات المخلفات الحربية في قاطع عمليات شرق الأنبار".

واوضح البيان، ان "اللواء 27 بالحشد الشعبي نفذ اليوم، عمليات مسح وتطهير ميداني في قاطع عمليات شرق الانبار".

واشار البيان الى، ان، الهدف من العملية تأمين المنطقة من مخالفات "داعش" تمهيدا لعودة الحياة فيها.

تحرير: عامر الشيباني

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