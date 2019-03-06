2019/03/06 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية الكويتي ونظيره الروسي يبحثان سبل دعم العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، إن الحرب في سوريا خلفت دمارا هائلا وأضاعت مستقبل الكثيرين.

كما أكد أن هناك تنسيق كبير بين الكويت وروسيا في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، عقب محادثتهما، أنه بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع لافروف.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، إننا لدينا موقف مشترك مع الكويت بخصوص الأوضاع الإقليمية، لتقوية العلاقات والتعاون مع الكويت، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المعهد الثقافي الروسي في الكويت الشهر المقبل.

وعن القضية الفلسطينية أكد لافروف، إن موسكو حريصة على تقديم المساعدة للفلسطينيين لإنهاء الانقسام الداخلي، وأننا نعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم وذلك للقضاء على الإرهاب في سوريا.

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