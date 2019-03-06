الحكم بعدم دستورية مادتين تخوّلان مجلس النواب استجواب المحافظين

2019/03/06 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادتين في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لافتة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رسم آليات استجواب المحافظين.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له اليوم إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة […]

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