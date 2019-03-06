2019/03/06 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قفزت أسهم نادي "إيه.إف.سي إياكس" بأكبر وتيرة في عامين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن نجح فريق كرة القدم بالنادي الهولندي في التأهل لدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2003 على حساب بطل القارة ريال مدريد.





وانتهت مباراة الإياب التي جمعت نادي إياكس وريال مدريد (الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا لثلاث أعوام على التوالي) بفوز النادي الهولندي بـ4 أهداف مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 5-3، وهو ما ضمن عبور إياكس إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.





وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش قفز سهم "إياكس" بنحو 7.8%، بعد أن ارتفع بنسبة 11% في وقت سابق من الجلسة وهي أكبر وتيرة منذ مارس 2017.





ومع القفزة التي حققها سهم النادي الهولندي فإن القيمة السوقية لنادي إياكس ارتفعت إلى 307.1 مليون يورو (347.2 مليون دولار).





وتمكن النادي من الوصول إلى الجولة القادمة في المسابقة يعني استحقاقه جائزة مالية قيمتها 10.5 مليون يورو (11.9 مليون دولار).





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