امانة بغداد تعلن ازالة اكثر من 100 منفذ متجاوز على شبكة الماء في بغداد

2019/03/06 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن ازالة اكثر من 100 منفذ متجاوز على شبكة الماء الصافي في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ملاكات قسم الماء بدائرة بلدية الكرادة اطلقت حملات عديدة خلال الموسم الحالي ازالت خلالها منافذ متجاوزة على شبكات الماء واصلاح النضوح والكسور وتقوية الشبكات بربطات اضافية […]

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