2019/03/06 | 13:54

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الأمم المتحدة تطالب باريس بتحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهري السترات الصفراء

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