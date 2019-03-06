هالي بيري تستعرض وشمها الجديد “شبه عارية”

2019/03/06 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عبرت الممثلة العالمية “هالي بيري”، نجمة فيلم “X-men” والبالغة من العمر 52 عاماً، عن سعادتها بوشمها الجديد، من خلال نشر صورته عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهر على امتداد ظهرها، ولكنها لم تبرز أياً من ملامحها في الصورة.





ظهرت “هالي” في الصّورة وهي تقف أمام الفرن وتمسك بمقلاة وبيضة، بينما كانت ترتدي تنورة براقة فقط، وعلى ظهرها العاري، امتد الوشم الطويل من رقبتها حتّى أسفل ظهرها، على طول عمودها الفقري، حيث كان برسمة غصن شجرة “كرمة”، فبدت كما لو أنها نَمَت على ظهرها، وعلقت على الصّورة قائلةً: “من قال أني لا أشبه حورية البحر”.





لم يُعرف متى حصلت الممثلة الفائزة بجائزة أوسكار على وشمها الجميل، إذ ظهرت في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” مُرتدية فستان أحمر طويل، ولكن قصة الفستان على ظهرها لم تكشف عن أي تاتو، وفي حفل توزيع الجوائز لمصممي الأزياء، ارتدت فستان قصير مُعتمدة تسريحة شعر ذيل الحصان، التي تكفّلت بحجب التاتو عن ظهرها، تاركة المجال مفتوحاً لاحتمال وجوده وقتها.

يُشار إلى أن النجمة “هالي بيري” شاركت في فيلم “John Wick: Chapter 3-Parabellum”، حيث ستظهر كصديقة مقاتلة لـ “جون ويك”، وسيتم عرض الفيلم في 17 مايو من هذا العام.

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