صالح يحدد شرطين لبقاء العراق موحدا

2019/03/06 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن الالتزام بالدستور وبالثوابت الوطنية يضمن بقاء العراق موحدا.

وجاء حديث صالح في كلمة له خلال ملتقى السليمانية الذي انطلق اليوم بمشاركة شخصيات سياسية وعدد من المسؤولين العراقيين.

وقال صالح ان "هناك متطلبات تاريخية وجغرافية وسياسية تجعل العراق موحدا".

وتابع "لكن بقاء العراق موحدا مرتبط اساسا بالتزام الكل بما هو مجمع عليه في الدستور والتأكيد على الثوابت الوطنية".

وأقيم ملتقى السليمانية السادس تحت شعار "العراق ودول الجوار..



نحو نظام اقليمي جديد".

واضاف صالح ان "الخصوصيات الكامنة في هذا المجتمع هو مصدر إثراء لبلدنا لا عامل تفتيت ولا تقسيم".

وتوقع الرئيس العراقي أن يتم استكمال كابينة عادل عبد المهدي، مشيرا الى أن هناك تفاهمات بين الكتل السياسية على حسم التصويت على الوزراء الاربعة المتبقين في مدة تتراوح بين اسبوع الى اسبوعين.

ويستمر الملتقى الذي يقام في الجامعة الامريكية بالسليمانية ليومين.

سوار أحمد

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