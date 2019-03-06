عاجل قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم ؟ تعرف عليها بالتفاصيل

2019/03/06 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية صوت اليوم مجلس الوزراء، الثلاثاء، على عدة قرارات هامة أبرزها نفاذية الاتفاقية مع الأردن، وإقرار نهائي لنظامه الداخلي.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، الذي حضرته اليوم الاثمن إن “مجلس الوزراء صوت بشكل نهائي على نظامه الداخلي”، مبيناً أن “المجلس أقر أيضاً نفاذية الاتفاق مع الاردن في جميع المجالات بما فيها …

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