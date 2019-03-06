2019/03/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت حركة النجباء، اليوم الأربعاء، على قرار واشنطن بشأن وضعها ضمن

لائحة "الإرهاب"، معتبرةً أن القرار الأميركي "لا يتعدى حدود الحرب

النفسية ولا يغير من الواقع شيئاً".وقال المتحدث باسم الحركة "هاشم الموسوي" في بيان ، إن" أميركا لا

تمتلك شرعية اتهامنا بالإرهاب وفرض وصاياها على الشعوب ضرب من الخيال،

مضيفاً "في فكرنا الثوري رضا الإدارة الأميركية عليك هو الإرهاب بعينه

لأنك تمثل إرادتها.وأشار "الموسوي" إلى أن القرار الأميركي الجائر لا يتعدى حدود الحرب

النفسية ولا يغير من الواقع شيئاً، معتبراً أن اتهام الأمين العام

(لحركة النجباء أكرم الكعبي) بالإرهاب محاولة أميركية بائسة لن تثني

عزيمتنا في مكافحة الإرهاب والدفاع عن سيادة البلاد.وتابع "الموسوي" ليس لدينا مصالح اقتصادية ومالية، ولكن لدينا رصيد

كبير من التضحيات لا تستطيع أي قوة في العالم مصادرته، وأن القانون

الذي يحمي قتلة الشعوب وقنصليات الذبح بالمناشير قيمته تحت أقدام

المجاهدين.وختم "الموسوي" بيانه بالقول، مواقفنا ثابتة ولن تتغير اتجاه أميركا

ومحورها، ولن نخضع للضغوط الجائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء ترد على قرار امريكا الجائر بوضعها في قائمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء ترد على قرار امريكا الجائر بوضعها في قائمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).