2019/03/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق "رامون كالديرون" رئيس ريال مدريد على مطالب جماهير الفريق

برحيل "فلورنتينو بيريز" رئيس النادي الحالي. وخرجت جماهير الملكي بهتافات ضد "بيريز" بعد نهاية مباراة أياكس

أمستردام والسقوط بنتيجة 1-4 بدوري أبطال أوروبا يوم أمس

الثلاثاء.تعرف على أسباب هجوم جمهور ريال مدريد على بيريزوقال "كالديرون" في تصريحات لإذاعة "راك 1" الكتالونية: "من الصعب

أن إجبار بيريز على الاستقالة من رئاسة ريال مدريد، فعلها مرة واحدة

من قبل وتراجع بعد 5 دقائق فقط".وتابع: "فلورنتينو يسيطر على الإعلام، ليمنع تصدير مشاكل الفريق عبر

الصحافة ولكن الجميع يعرف جيداً أن قراراته هي سبب كوارث وأزمات

ريال مدريد في الفترة الأخيرة".وأضاف: "اعتقد أن بيريز سيحاول إخماد غضب الجماهير بالتعاقد مع

مورينيو، الإعلان سيكون قريباً عن عودته لتدريب الفريق".وأختتم تصريحاته: "فلورنتينو ارتكب خطئاً كبيراً ببيع كريستيانو

رونالدو في الصيف الماضي، والسبب لأنه كان أحد تعاقداتي مع الفريق ولم

يستطع تعويضه بلاعب لديه القدرة على قيادة الفريق بالموسم

الحالي".وانتقل "رونالدو" في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف يوفنتوس، بعد

خلافات مع "بيريز" لرفض الأخير زيادة قيمة راتبه السنوي إلى 30 مليون

يورو ليتعاقد مع البيانكونيري مقابل 100 مليون يورو تدفع على

عامين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس ريال مدريد السابق: قرارات بيريز تسببت في كوارث.. ومورينيو يقترب من العودة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس ريال مدريد السابق: قرارات بيريز تسببت في كوارث.. ومورينيو يقترب من العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).