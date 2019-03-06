تحديد موعد كلاسيكو الزوراء والجوية

2019/03/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة المقبل الموافق ١٥/ ٣ / ٢٠١٩ موعدا للكلاسيكو بين فريقي الزوراء والقوة الجوية.

وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة عصراً.انتهى

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