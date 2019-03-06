إدارة الجوية تنهي عقد الملاك التدريبي بالتراضي

2019/03/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، إنهاء عقد الملاك التدريبي لفريق كرة القدم بالتراضي‌‏، والبحث عن مدرب بديل يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وإعلنت الهيأة الإدارية في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الاربعاء في مقر النادي، بحسب بيان لاعلام النادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن "إنهاء عقد الملاك التدريبي للفريق بقيادة المدرب باسم قاسم، بعد مبحاثات ونقاشات جمعت الهيئة الإدارية والملاك التدريبي.".وقدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية "شكرها وتقديرها الكبير الى المدرب باسم قاسم وملاكه التدريبي المساعد على عملهم بالفترة الماضية مع الصقور والمساهمة بتتويج الفريق بكاس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة توالياً في كاس الاتحاد الاسيوي".وذكرت الهيأة الإدارية بأنها ستحسم المدرب الجديد للفريق خلال الايام المقبلة، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بدوري الكرة الممتاز.انتهى

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