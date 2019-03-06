اللكاش: عبدالمهدي سيطرح الإستراتيجية الشاملة لمحاربة الفساد بجلسة البرلمان الأولى 

2019/03/06 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، الأربعاء، عن سبب مشاركة الرئاسات الخمس في جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيطرح الإستراتيجية الشاملة لمحاربة الفساد بحضور جميع قادة البلاد.وقال اللكاش في تصريح لـ/المعلومة/ إن “مشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء مجلس […]

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