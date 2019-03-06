مفتش العدل: أكثر من 61 مليار دينار قيمة الأموال المحافظ عليها خلال 2018

2019/03/06 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي عن قيمة الأموال العامة المحافظ عليها من خلال نشاطات المكتب خلال 2018.

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