الاسبوع الحالي.. الوطني يسمي مرشحيه لرئاسة برلمان ونائب رئيس حكومة الإقليم ومحافظ كركوك

2019/03/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتمع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الاسبوع الحالي، لتمسية مرشحي الحزب لرئاسة برلمان ونائب رئيس حكومة الإقليم ومحافظ كركوك.

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