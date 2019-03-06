2019/03/06 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أصدرت شبكة رصد المداهمات، إحصائية شهر فبراير الماضي والذي حلت فيه الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة، وثقت من خلالها اعتقال 78 مواطناً خلال حملة مداهمات واسعة شهدتها مختلف مناطق البحرين.الشبكة التي رصدت أسماء المعتقلين، قالت أيضاً في إحصائيتها إنه تم تأييد خلال فبراير أحكام إعدام بحقّ 7 مواطنين، وأحكام جائرة تصل إلى السجن لمدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين..



رصد اعتقال 78 مواطنا خلال الشهر الماضي alansaar.

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