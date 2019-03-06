جماهير ريال مدريد تواصل ثورتها ضد بيريز

2019/03/06 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت جماهير ريال مدريد، عن غضبها من فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.وكان ريال مدريد خسر أمام

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