2019/03/06 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. القضاء يمنع مرشحاً لنقابة المحامين من المنافسة بانتخاباتها بسبب حزب البعث المقبور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/06 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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