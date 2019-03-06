2019/03/06 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء ،بفعل توقعات بزيادة انتاج شركتين أمريكيتين كبيرتين ، وارتفاع مخزونات الخام الاسبوعية في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على تخفيضات الانتاج التي تقودها أوبك.وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة 39 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.وانخفض برنت إلى 65.22 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ينخفض 0.6 بالمئة بفعل ارتفاع مخزون امريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ينخفض 0.6 بالمئة بفعل ارتفاع مخزون امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).