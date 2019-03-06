خبير سوري: واشنطن تحاول منع الاتصال بين القوات العراقية والسورية على الحدود

2019/03/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال خير في اتصال هاتفي لنشرة "الغدير"، الاخبارية، ان" التحركات الامريكية الاخيرة على الحدود السورية العراقية الغاية منها منع الاتصال بين القوات العراقية والسورية للإبقاء على تواجدها في سورية لأطول فترة ممكنه".واضاف خير، ان" ما تقوم به "سورية الديمقراطية"، يؤكد نظرية وجود اتفاق من جهة والذهب الذي تحدثت عنه مصادر امريكية سرا من جهة اخرى".واكد، ان" اعداد داعش في الاراضي السورية قليلة جدا ولولا منع امريكا القوات السورية والقوات العراقية من تتبع اثارها في تلك الاماكن لانتهى داعش منذ اكثر من عام الا ان" الذهب الذي تحاول اخراجه امريكا من تلك المنطقة كان الحجة التي يبحث عنها قادة الامريكان لنقله بكميات كبيرة".انتهى..م.ر

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