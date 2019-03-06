استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين اثناء تنفيذ عملية أمنية شمالي ديالى

2019/03/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الخلية في بيان تلقته "الغدير"، إن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا عصابات داعش الإرهابية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".وأضافت، أنه "خلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في اطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".انتهى...س ح

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