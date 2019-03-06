2019/03/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منتجات (صنع في العراق)..



تفوق المنتجات المستوردة

بغداد -

كلمة

قالت مديرة المعارض في وزارة الصناعة والمعادن هناء حسين

يوم الأربعاء ان معرض وزارة الصناعة والمعادن (صنع في العراق)

المستمرة اعماله على ارض معرض بغداد الدولي، فرصة ذهبية امام

المؤسسات الرسمية في الدولة والقطاع الخاص، ليطلعوا على منتجات

الصناعة العراقية.

وأضافت في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه ان "مؤسسات الوزارة ومعاملها قادرة على تغطية السوق

العراقية بكثير من المنتجات الوطنية التي تضاهي بل وتتفوق على

المنتجات الاجنبية المستوردة".

ورأت حسين ان "المنتجات العراقية تتناسب مع حاجة هذا السوق

والمتوافقة تماما مع التقييس والسيطرة النوعية".

وقالت، ان "الغاية من هذا المعرض، هو لاثبات علو كعب الصناعة

العراقية، والتي تحمل الطموح بايصال العراق الى مرحلة يستغني بها عن

الكثير من المنتجات الاجنبية واستبدالها بالمنتجات الوطنية بمختلف

القطاعات ".

وتابعت، ان "الاعتماد على المصانع والمنتجات العراقية الفاخرة مهمة

وطنية، ستساهم بتقدم البلد، وستوجد مصادر اخرى لرفد ميزانية البلد

غير المصدر الرئيس، النفط، فضلا عن انها ستوفر ايدي عاملة وستساعد

على القضاء على البطالة".

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