2019/03/06 | 14:11

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مطالب بحوار "كردي – عربي – تركماني" بشأن إدارة كركوك تحت اشراف الأمم المتحدة

بغداد -

كلمة

طالب السياسي التركماني فوزي اكرم ترزي، يوم الأربعاء،

بحوار بين العرب والتركمان والكرد برعاية الحكومة الاتحادية والأمم

المتحدة بشأن ادارة محافظة كركوك.

وقال ترزي في تصريح تابعه موقع كلمة الإخباري ان

"التركمان والعرب يبديان قلقهما من اتفاق الاحزاب الكردية على تسمية

محافظ جديد لكركوك وهيمنتهم على مؤسسات المحافظة وبالتالي عودة

الاسايش والبشمركة من جديد".

واضاف ان "وضع كركوك مختلف تماما عن باقي المحافظات ولابد من تدخل

حكومة بغداد ومثل الامم المتحدة من خلال دعوة ممثلي مكونات المحافظة

لعقد اتفاق شامل وبرعايتهما لحين اجراء انتخابات جديدة للمحافظة

وابقاء الملف الامني بيد القوات الامنية الاتحادية".

وبين ترزي ان "التركمان والعرب على خط تماس واحد وابوابهما مفتوحة

للاحزاب الكردية لحوار حقيقي بعيدا عن فرض الهيمنة لجهه وفرض سياسة

الامر الواقع" .

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