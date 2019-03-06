الحشد الشعبي: نسعى لوضع آلية لتسكين الدرجات الوظيفية للمنتسبين 

2019/03/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، سعيها لوضع آلية لتسكين الدرجات الوظيفية لمنتسبي الحشد الشعبي بمختلف تشكيلاتهم وتنظيم القادة لاسيما الحاصلين على شهادات جامعية.وقال مدير عام الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي سلطان الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “عقدنا اجتماعا في كربلاء مع قيادة عمليات الفرات الاوسط وقيادة عمليات شرق دجلة حول […]

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