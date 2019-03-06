2019/03/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن نتائج تقصِّي فريق عملها المُؤلَّف في مديرية تحقيق البصرة؛ لتتبع أموال المنافع الاجتماعية التي تمَّ صرفها من قبل شركة ناقلات النفط العراقية على مشاريع وزارة التربية في محافظة البصرة.وذكر اعلام الهيئة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (6 اذار 2019)، أن “فريقاً من الهيئة بدأ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن نتائج تقصيها بشأن أموال المنافع الاجتماعية المصروفة لترميم مدارس البصرة NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن نتائج تقصيها بشأن أموال المنافع الاجتماعية المصروفة لترميم مدارس البصرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن نتائج تقصيها بشأن أموال المنافع الاجتماعية المصروفة لترميم مدارس البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).