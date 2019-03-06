2019/03/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الاربعاء، عن قيمة الأموال العامة المحافظ عليها من خلال نشاطات المكتب خلال 2018.وقال الغزّي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (6 اذار 2019)، أن ” قيمة الأموال العامة المحافظ عليها خلال نشاطات المكتب خلال 2018، بلغت (61.166.198.254 دينار) واحد وستين ملياراً ومائة وستة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتش العدل: الحفاظ على 61 مليار دينار خلال 2018 NAS | موقع ناس الرسمي.

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