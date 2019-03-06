القوات المشتركة تشرع بعملية استباقية لتفتيش مناطق غرب سامراء

2019/03/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوات المشتركة اليوم الاربعاء بعملية استباقية لتفتيش مناطق غرب سامراء لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي(ع) .وذكر بيان للحشد الشعبي ” تزامنا مع قرب إحياء ذكرى استشهاد الأمام علي الهادي عليه السلام ، شرعت قوة من اللواء 41 في الحشد والشرطة الاتحادية بعمليات استباقية لتفتيش وتطهير ( قضاء بلد – ناحية يثرب […]

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