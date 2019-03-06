2019/03/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق ايمن غرايبة ، مجموعة من الملفات المشتركة التي تخص أوضاع النازحين داخل المخيمات وخارجها .واكد الوزير خلال استقباله غرايبة في مكتبه :” ان الوزارة مستمرة بالعمل والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق ، لاسيما المفوضية السامية لشؤون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تبحث مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق عددا من الملفات المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تبحث مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق عددا من الملفات المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).