2019/03/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، الأربعاء، عن خطة لادخال جميع قادة الحشد الشعبي الى الكلية العسكرية وكلية القيادة ليتسنى لهيئة الحشد الشعبي تسكين الدرجات الوظيفية.وقال الحمداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك خطة للحشد الشعبي بادخال جميع القادة الى الكلية العسكرية وكلية القيادة ليتسنى لهيئة الحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يكشف عن خطة لادخال جميع قادته الى الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يكشف عن خطة لادخال جميع قادته الى الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).