2019/03/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بمثابة قاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية وينعكس ذلك على روسيا

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