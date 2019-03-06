2019/03/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في زيارته الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الحرس الثوري" يكشف الجهة التي دعت الأسد لزيارة إيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الحرس الثوري" يكشف الجهة التي دعت الأسد لزيارة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).