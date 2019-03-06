منسوجات ذي قار تجهز مستشفى الشطرة بشراشف صحية بثلاثة ملايين دينار

2019/03/06 | 14:16

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مصنع منسوجات ذي قار عن تجهيز مستشفى الشطرة العام بشراشف صحية بكلفة اجمالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن مصنع منسوجات ذي قار عن تجهيز مستشفى الشطرة العام بشراشف صحية بكلفة اجمالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي .وقال مدير المصنع رزاق الركابي لشبكة اخبار الناصرية ، ان عملية التجهيز تمت بناء على تفاهمات سابقة مع وزارة الصحة الاتحادية تقضي بتزويد المستشفيات من منتجات المصنع المحلية في اطار دعم المنتج الوطني .واوضح ان معمل الخياطة التابع للمصنع جهز مستشفى الشطرة بثلاثة الاف شرشف للاستخدام لمرة واحدة في اطار عملية بيع مباشرة بكلفة ثلاثة ملايين دينار عراقي .

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