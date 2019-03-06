2019/03/06 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرّضوا منذ بداية العام لـ"موجة هجمات إلكترونية" مما يضعهم في ظل "خطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية قلقة على الحقوقيين المصريين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية قلقة على الحقوقيين المصريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).