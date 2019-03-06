الصقور يفسخ عقد المدرب باسم قاسم

2019/03/06 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة الإدارية اعلنت في اجتماعها الذي عقد مساء اليوم الاربعاء في مقر النادي، عن إنهاء عقد الملاك التدريبي للفريق بقيادة المدرب باسم قاسم، بعد مبحاثات ونقاشات جمعت الهيئة الإدارية والملاك التدريبي".واضاف أن" الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، قدمت شكرها وتقديرها الكبير الى المدرب باسم قاسم وملاكه التدريبي المساعد على عملهم بالفترة الماضية مع الصقور والمساهمة بتتويج الفريق بكاس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة توالياً في كاس الاتحاد الاسيوي".واوضح البيان، ان" الهيئة الإدارية بأنها ستحسم المدرب الجديد للفريق خلال الايام المقبلة، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بدوري الكرة الممتاز".انتهى..م.ر

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