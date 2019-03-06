تعرف على عدد النزلاء المطلق سراحهم لشهر شباط الماضي

2019/03/06 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للوزارة تلقته "الغدير"، أن "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (484) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (53) مشمولاً بالعفو العام، و(29) من النساء و(455) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".وأضاف البيان، أن "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".انتهى...س ح

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