“هالك” الايراني ضد البرازيلي في نزال شرس

2019/03/06 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تلقى ساجد غريبي، العملاق المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب “هالك الإيراني”، تحديا من البرازيلي روماريو دوس سانتوس ألفيس، لخوض نزال في رياضة الفنون القتالية المختلطة.ويحظى غريبي بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 430 ألف متابع على “إنستغرام”.وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، التي تابعها “ناس”، اليوم (6 […]

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